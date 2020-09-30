Известный хирург тайно коллекционировал человеческие кости

Фото: mcminncentre.co.uk

Британский хирург Дерек Макминн, который занимался лечением политиков, спортсменов и знаменитостей, тайно собирал человеческие кости. Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что в особняке и офисе доктора хранится более пяти тысяч костей. Их врач собирал с начала 1990-х. Коллекция состоит из костей, удаленных при протезировании тазобедренных суставов. При этом согласие пациентов на хранение твердых органов Макминн не спрашивал.

Некоторые сотрудники бирмингемской больницы, где работал хирург, помогали ему. Они сохраняли удаленные кости и помещали их в специальные емкости. После этого их изымали помощники врача.

Сам Макминн признался в своем необычном хобби в 2019 году руководству больницы. Однако история не получила огласки, поскольку врач приносил большой доход клинике. Свое увлечение хирург объяснил тем, что собирался на пенсии изучать кости, чтобы сохранить ясность ума.

Однако теперь в отношении врача идет расследование. Его подозревают в нарушении британского закона о человеческих тканях, поскольку он не обладал официальной лицензией на хранение органов.

Ранее в Красноярске задержали мужчину с человеческими останками в багаже. Это произошло, когда он заходил в здание вокзала. Просветив сумку на ленте-транспортере, сотрудники безопасности обнаружили на экране упакованные кости.

