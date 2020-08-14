В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

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В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – уведомили в штабе.

Общее число умерших достигло отметки в 4 645 человек.

В Оперативном штабе по ситуации с COVID-19 подчеркнули, что недомогание является веской причиной избегать выходов на улицу и поводом обратиться к врачу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице зафиксирован рост числа случаев заболевания ОРВИ и пневмонией. Градоначальник подчеркнул, что особенное значение предстоящей осенью будет иметь вакцинация от гриппа.

