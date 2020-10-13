Мурашко оценил готовность инфекционных служб России к пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к пандемии коронавируса российская инфекционная служба была готова не полностью. Заявление он сделал на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия", передает ТАСС.
"К сожалению, нужно сказать, что модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись", – высказался министр.
Ранее глава Минздрава РФ сообщал, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. Он призвал всех соблюдать правила предосторожности и не ждать ситуации, когда потребуется вводить более жесткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.
Он также высказывался, что полномасштабный ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в последних числах октября – начале ноября.
По данным на 6 октября, Россия находилась на 43-м месте по заболеваемости COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей, а по уровню летальности – на 105-м.
По данным ВОЗ на 13 октября, в мире выявлено уже более 37,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,074 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.
ВОЗ заявила об отсутствии второй волны пандемии коронавируса в мире
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