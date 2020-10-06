Россия занимает 105-е место по уровню летальности от COVID-19 – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россия находится на 43-м месте по заболеваемости COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей, а по уровню летальности – на 105-м, рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня РФ занимает 43-е место по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения и 105-е место по уровню летальности", – отметила она.
За последние сутки в стране подтверждено 188 летальных случаев. За весь период по России умерли 21 663 человека.
За 24 часа в РФ зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 3 282 (28,3%) человек.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве. При этом увеличение числа подтверждений коронавируса соответствует мировой динамике.
В России выявили 11 615 новых случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: