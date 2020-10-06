Россия занимает 105-е место по уровню летальности от COVID-19 – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия находится на 43-м месте по заболеваемости COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей, а по уровню летальности – на 105-м, рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня РФ занимает 43-е место по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения и 105-е место по уровню летальности", – отметила она.

За последние сутки в стране подтверждено 188 летальных случаев. За весь период по России умерли 21 663 человека.

За 24 часа в РФ зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 3 282 (28,3%) человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве. При этом увеличение числа подтверждений коронавируса соответствует мировой динамике.