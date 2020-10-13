Попова призвала не допустить "диссидентства" по отношению к вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основной задачей Роспотребнадзора и других ведомств является недопущение "диссидентства" по отношению к вакцинации от COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Информационная кампания сейчас крайне важна, <…> [важно] не допустить COVID-диссидентства, не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина – это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, ее прогнозировании и блокировании ее дальнейшего развития", – приводит слова Поповой ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что необходимости ограничивать деятельность ряда предприятий и отдельных секторов экономики из-за прироста новых случаев COVID-19 на сегодняшний день нет.

Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи. С 7 сентября в Москве начался пострегистрационный этап исследования вакцины. Всего в испытаниях препарата примут участие 40 тысяч добровольцев.

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.