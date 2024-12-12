Росздравнадзор зарегистрировал аналог живой кожи

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Аналог живой кожи NovoSkin, разработанный в Бурятии на основе коллаген-ламининовой матрицы, получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора, сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь инновационное раневое покрытие будут использовать в медицинских учреждениях по всей России. Эта продукция предназначена для эффективного лечения ожогов, длительно не заживающих ран и трофических язв.

Продукт проходит апробацию в клиниках Бурятии, Москвы, Московской области, Казани и Санкт-Петербурга.

Инновационный продукт разработан компанией "Шэнэскин", резидентом промпарка Бурятии и инновационного центра "Сколково".

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о действии новой онковакцины. По его словам, после ее применения меланома рассасывается, а метастазы исчезают.

Гинцбург сообщил, что в настоящее время планируется начать проверять влияние препарата на ряд других видов онкологических заболеваний, таких как рак легких, почек и поджелудочной железы. Он уточнил, что для этого планируется привлекать онкологические институты.

В сентябре 2024 года препарат прошел доклинические исследования. Гинцбург заявлял, что клинические исследования препарата с добровольным участием пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать к середине следующего года.

