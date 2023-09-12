В ФМБА заявили, что иммунитет к COVID-19 после вакцины "Конвасэл" сохраняется больше года

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Вакцина "Конвасэл" помогает сохранять иммунитет к коронавирусу больше года, отметили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"В рамках клинических наблюдений доказано, что иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 после вакцинации "Конвасэл" сохраняется более года, чего не обеспечивает ни одна существующая в мире вакцина", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Заболеваемость коронавирусом в России за минувшую неделю увеличилась на 49,2%. По данным Оперативного штаба, число госпитализаций выросло на 39,6%, рост зафиксировали в 52 субъектах РФ.

Вирусолог Ольга Карпова объяснила, что COVID-19 станет сезонным вирусом. Она добавила, что постепенно в мире появляются новые варианты заболевания, некоторые из них могут быть более заразными, однако они не приведут к возникновению серьезных последствий.



Число новых случаев заболевания COVID-19 в РФ выросло на треть