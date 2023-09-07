Эксперт назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

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Волны заболеваемости коронавирусом периодически фиксируются в разных странах, отметил эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

Как отметил специалист, коронавирусная инфекция никуда не уходила. Однако на некоторое время события в мире забрали на себя все внимание.

"За последний год острота проблемы снизилась, и мы перешли из острой фазы пандемии. Однако периодически наблюдаются всплески заболеваемости в разных странах, они несколько отличаются от крупных волн, которые мы видели ранее", – добавил он.

Крючков обратил внимание, что вирус постоянно видоизменяется. Кроме того, сейчас коллективный иммунитет ослаб, что и привело к росту числа зараженных в начале сентября, резюмировал он.

Заболеваемость коронавирусом в РФ в период с 28 августа по 3 сентября увеличилась на 31,6%. Рост был отмечен в 53 российских субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с заболеваемостью. В ведомстве объяснили, что коронавирус приобретает сезонный характер. В этой связи с наступлением холодов выявляется рост числа заболевших. При анализе показателей инфекции в мире и в РФ выясняется, что они диаметрально разнятся.



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