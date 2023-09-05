Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла почти на 32%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость коронавирусом в России в период с 28 августа по 3 сентября выросла на 31,6%. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%", – говорится в сообщении.

Рост случаев заражения был отмечен в 53 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране.

На прошлой неделе от коронавируса в РФ умерли 16 человек.

В период с 21 по 27 августа заболеваемость коронавирусом в России выросла на 19,6%. Число смертей от COVID-19 тогда составило 11. Госпитализация в РФ потребовалась 1 172 пациентам.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. С 31 июля по 27 августа в мире выявили свыше 1,4 миллиона человек, заразившихся COVID-19. Количество случаев инфицирования увеличилось на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями, а число смертей сократилось на 50%, уточнили в ВОЗ.



В ВОЗ рассказали о появлении четырех новых штаммов гриппа