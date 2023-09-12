Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 49,2%

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Заболеваемость коронавирусом в России за минувшую неделю увеличилась на 49,2%, сообщили в федеральном Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По его данным, число госпитализаций возросло на 39,6%. Увеличение количества госпитализаций зафиксировали в 52 субъектах РФ. Кроме того, заболеваемость выросла в 65 регионах.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в стране в период с 28 августа по 3 сентября увеличилась на 31,6%. Рост был выявлен в 53 российских субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по государству.

Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков, в свою очередь, уточнил, что волны заболеваемости коронавирусом периодически фиксируются в разных странах. COVID-19 никуда не уходил, но на некоторое время события в мире забрали на себя все внимание.

Число новых случаев заболевания COVID-19 в РФ выросло на треть