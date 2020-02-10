Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя – нарколог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Употреблять спиртное во время простуды, гриппа или заболевания, вызванного коронавирусом, нельзя, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, из-за алкоголя сильно возрастает нагрузка на сердце.

"Это не просто ошибочно, это такой миф на грани преступной мысли. Потому что нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому: не идите в баню с простудой. И то же самое можно говорить: не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса", – сказал Брюн в эфире программы "Поздняков".

Нарколог подчеркнул, что употребление спиртного во время болезни может привезти к остановке сердца.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 39,8 тысячи человек, умерли 908 пациентов. Всего количество выздоровевших на данный момент составляет более 3 тысяч человек.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

Кремль также усилил меры предосторожности. В частности, начали проверять всех посетителей мероприятий. Появилась новая процедура – человек с тепловизором в руках замеряет температуру тела пришедшего.