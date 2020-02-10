Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя – нарколог

12:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Употреблять спиртное во время простуды, гриппа или заболевания, вызванного коронавирусом, нельзя, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
По его словам, из-за алкоголя сильно возрастает нагрузка на сердце.
"Это не просто ошибочно, это такой миф на грани преступной мысли. Потому что нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому: не идите в баню с простудой. И то же самое можно говорить: не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса", – сказал Брюн в эфире программы "Поздняков".
Нарколог подчеркнул, что употребление спиртного во время болезни может привезти к остановке сердца.
По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 39,8 тысячи человек, умерли 908 пациентов. Всего количество выздоровевших на данный момент составляет более 3 тысяч человек.
Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года.
Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Кремль также усилил меры предосторожности. В частности, начали проверять всех посетителей мероприятий. Появилась новая процедура – человек с тепловизором в руках замеряет температуру тела пришедшего.
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