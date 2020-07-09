В России провели более 22 млн тестов на коронавирус

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Количество проведенных в России тестов на коронавирус с начала пандемии превысило 22 миллиона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По данным официальной статистики, за последние сутки это число выросло на 288 тысяч. Под наблюдением медработников остаются 276 213 граждан с симптомами, похожими на COVID-19.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 5 тысяч организаций столицы намерено протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу.

Само исследование проводится за счет города, а сбор крови обязаны организовать работодатели. Договор на данный момент заключен более чем с 600 компаниями.

Что касается вакцинации, то власти РФ сделают ее добровольной. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко подчеркнул, что такая схема работает и с другими болезнями, но отметил, что к препарату от COVID-19 сохраняется "высокий интерес".

