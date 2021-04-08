Переболевшим COVID-19 может понадобиться только одна доза "ЭпиВакКороны"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Людям, уже перенесшим COVID-19, у которых начал снижаться уровень антител, вероятно, будет достаточно только одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона", однако это необходимо проверить, заявил гендиректор Центра "Вектор" Ринат Максютов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что так и будет. Вторая доза вакцины усиливает защиту. Один раз мы иммунной системе что-то показали, а второй раз мы ее натаскали именно на этот вирусный агент, то есть обучили иммунитет и закрепили. Но вопрос введения переболевшим лишь одной дозы вакцины требует отдельного, детального изучения, нужно провести дополнительные исследования, убедиться, что наша гипотеза верна", – сказал он.
Максютов отметил, что проведение таких исследований запланировано, однако точные сроки пока не определены.
Ранее Максютов рассказал, что добровольные участники клинических испытаний "ЭпиВакКороны", которые проводились прошлым летом, в мае будут проверены на иммунитет, чтобы определить, какой срок защиты обеспечивает данный препарат. По его словам, в Центре "Вектор" рассчитывают, что действие вакцины длится около года.
С 29 марта препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ для вакцинации населения. До этого россиян прививали препаратом "Спутник V".
Эксперт рассказал о различиях российских вакцин
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