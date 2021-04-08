Испытавших вакцину "ЭпиВакКорона" прошлым летом проверят на иммунитет в мае

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Добровольные участники клинических испытаний вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", которые проводились прошлым летом, в мае будут проверены на иммунитет, чтобы определить, какой срок защиты обеспечивает данный препарат, рассказал гендиректор Центра "Вектор" Ринат Максютов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, с добровольцами, конечно, мы держим связь. Участники исследований, начавшихся летом, придут в мае как раз для определения продолжительности защиты, обеспечиваемой вакциной "ЭпиВакКорона", – заявил он.

По словам Максютова, в Центре "Вектор" рассчитывают, что действие вакцины длится около года.

Ранее эксперт рассказал, что "ЭпиВакКорона" эффективна против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. Он отметил, что после прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.

С 29 марта препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ для вакцинации населения. До этого россиян прививали препаратом "Спутник V".