"ЭпиВакКорону" разрешили применять для вакцинации лиц старше 60 лет

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Вакцина "ЭпиВакКорона" была одобрена к применению на людях старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.
"Вакцина "ЭпиВакКорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше", – объявили в ведомстве.
По информации Роспотребнадзора, препарат показал способность формировать иммунитет у старшего поколения, а также доказал свою безопасность.
В ходе испытаний отмечалось, что иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет, которые приняли участие в исследовании, как заявил глава центра "Вектор" Ринат Максютов.
Как рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, масштабная вакцинация от коронавируса может быть завершена к осени 2021 года. Глава кабмина отметил значимость прививочной кампании и выразил надежду на то, что производство препаратов удастся оперативно масштабировать.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что девять регионов страны пока еще не приступили к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По словам главы государства, затруднения вызвали вопросы логистики и распространения препаратов для прививок.
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