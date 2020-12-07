Вирусолог оценил повышение риска заражения COVID-19 из-за определенных продуктов

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев заявил в беседе с Москвой 24, что риски заболевания коронавирусом, связанные с употреблением определенных продуктов, – это "сугубо индивидуальная история". Она касается только людей, у которых наблюдаются определенные заболевания.

Ранее терапевт Ольга Бурлакова заявила, что потребление продуктов, изменяющих кислотно-щелочной баланс в организме, повышает риск заражения COVID-19. Она уточнила, что наибольшую опасность представляют продукты из белой муки (печенье, булочки), коровьего молока (сливочное масло, сметана), рафинированного сахара, а также алкоголь, крепкий чай и кофе. В группу риска еще входят батончики, фастфуд, газировка.

"Нужно понимать, что это за болезнь – коронавирус. Самое страшное – получить тяжелое течение, это смертельно опасно. И ослабленный организм, ослабленная сердечно-сосудистая система – это сильно повышает риск тяжелого течения. И в этом случае, если есть склонность к диабету, если есть какие-то сосудистые проблемы, неправильное питание может это спровоцировать. То есть если вам обычно нельзя сладкое, то сейчас его нельзя еще больше. Но это сугубо индивидуальная вещь", – заявил Скулачев.

Он также усомнился в связи кислотно-щелочного баланса с заражением организма вирусом. "С кислотностью организма это никак не связано. Тут скорее стоит руководствоваться общими соображениями. То, что угнетает иммунитет, вредно. Ни кофе, ни чай никак не повлияет на заражение. Но хорошие дозы алкоголя, особенно затянутые на несколько дней, – это, естественно, серьезный удар по организму и его иммунитету. Организм будет ослаблен, и на этом фоне заразиться, наверное, проще", – заключил вирусолог.

Ранее сообщалось, что употребление напитков с кислыми ягодами или лимоном является наиболее доступным и действенным методом поднять иммунитет. По словам специалиста, речь идет о бруснике, калине, рябине и облепихе. Чтобы приготовить напиток, нужно положить ингредиенты в банку с водой и растолочь.

Также ученые отнесли шоколад, виноград и зеленый чай к продуктам, в которых есть соединения, способные блокировать коронавирус.