Минздрав РФ одобрил постоянную регистрацию препарата от коронавируса "Авифавир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения России одобрило постоянную регистрацию препарата против коронавирусной инфекции "Авифавир" на основе фавипиравира производства компании "Кромис". Об этом следует из сведений госреестра лекарственных средств, сообщает РИА Новости.

"Разрешен ввод в гражданский оборот – бессрочный", – уточняется в реестре. Первоначально регистрация на "Авифавир" заканчивалась 1 января следующего года.

В качестве держателя регистрационного удостоверения "Кромис" выступает совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций, а также группы компаний "ХимРар".

Ранее говорилось, что Венгрия планирует закупить российскую вакцину от COVID-19. Минздрав РФ выпустил вакцину против коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября.

За последние сутки в РФ выявили 20 582 заразившихся COVID-19. В Москве зарегистрировано 6 253 новых случая коронавируса.