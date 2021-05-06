Вирусолог оценил признание лучшей вакцины на Всемирном конгрессе

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Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал признание вакцины от коронавируса американской компании Moderna лучшей. Об этом сообщает RT.

Он назвал такое решение экспертов Всемирного конгресса вакцин – 2021 "антироссийскими играми".

"Вакцина "Спутник V" признана лучшей в тех странах, которые просто требуют ее у нас настоятельно, как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно ее. Она показала себя с самой лучшей стороны: у нас нет ни гибели после этого, никаких осложнений типа тромбозов, как после AstraZeneca", – сказал эксперт.

Ранее препарат американской компании Moderna от COVID-19 признали лучшим в мире на Всемирном конгрессе вакцин.

Российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca вошли в шорт-лист. Moderna также взяла награду за "Лучшую новую технологию/платформу для вакцины".

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург назвал это решение экономико-политическим.

