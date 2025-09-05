Московские врачи пришили женщине палец, оторванный из-за кольца

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи центра микрохирургии кисти городской клинической больницы имени Ерамишанцева успешно провели операцию по пришиванию пальца женщине, который был оторван из-за зацепившегося кольца. Об этом сообщили в телеграм-канале московского департамента здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, пациентка зацепилась кольцом за металлический штырь в заборе и резко дернула руку, что привело к потере пальца на левой руке. После этого она обратилась в медучреждение, где ей провели обследование и отправили на экстренную операцию.

"Пациентке реимплантировали палец. Процедура включает в себя остеосинтез – скрепление поврежденных костей, восстановление сухожилий, нервов и сосудов", – пояснил руководитель центра Георгий Назарян.

По его словам, операция, длившаяся около 4 часов, была сложной, поскольку сосуды были "вырваны" из ампутата пальца. Для их восстановления использовали поверхностные вены предплечья.

Однако благодаря слаженной работе медицинского персонала операция прошла успешно. Женщина уже выписана, но ей предстоит реабилитация, чтобы полностью восстановить движение пальца.

Ранее врачи этой же больницы заменили тазобедренный сустав 103-летней пациентке, сломавшей шейку бедра после падения. Операция прошла успешно, и женщина восстановила функцию сустава.

На следующий день после операции она смогла двигаться, а через четыре дня была выписана с рекомендациями по реабилитации.