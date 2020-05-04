Почти 3,2 тысячи случаев заболевания COVID-19 выявлено в армии и училищах РФ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3 180 человек. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны России, как передает ТАСС.
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 4 мая сего года установлено 1384 военнослужащих с положительными результатами", – написано в документе.
В ведомстве также подсчитали количество заболевших среди воспитанников довузовских учебных заведений и вузов Минобороны – коронавирус выявлен у 209 и 1 247 человек соответственно. Еще 349 случаев установлено среди гражданского персонала.
Ранее в ведомстве объявили, что комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу начнут работать с 6 мая. Отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая. Комиссариаты, в силу сложной эпидемиологической обстановки, работают удаленно, а всех призывников проверят на коронавирус.
Кроме того, в образовательных учреждениях Минобороны учебный год завершится досрочно. Курсанты закончат обучение 5 мая, слушатели довузовских организаций – 30 апреля.
По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.
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