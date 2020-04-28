Число зараженных коронавирусом студентов Московской академии СК возросло до 13 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще десять студентов Московской академии Следственного комитета заразились коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 13, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что глава СК Александр Бастрыкин продолжает лично следить за состоянием здоровья заболевших студентов.
После обследования заболевших разместят в помещениях общежития Санкт-Петербургской академии СК, где на период самоизоляции их обеспечат всем необходимым для комфортного проживания.
Ранее в российской армии выявили 874 случая заражения коронавирусом. Тестирование проводилось в период с марта по 26 апреля.
Кроме того, коронавирус подтвердился почти у 250 человек из гражданского персонала ВС РФ, 779 курсантов и слушателей военных вузов, а также у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учреждений.
За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.
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