Число зараженных коронавирусом студентов Московской академии СК возросло до 13 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще десять студентов Московской академии Следственного комитета заразились коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 13, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что глава СК Александр Бастрыкин продолжает лично следить за состоянием здоровья заболевших студентов.

После обследования заболевших разместят в помещениях общежития Санкт-Петербургской академии СК, где на период самоизоляции их обеспечат всем необходимым для комфортного проживания.

Ранее в российской армии выявили 874 случая заражения коронавирусом. Тестирование проводилось в период с марта по 26 апреля.

Кроме того, коронавирус подтвердился почти у 250 человек из гражданского персонала ВС РФ, 779 курсантов и слушателей военных вузов, а также у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учреждений.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.