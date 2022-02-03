Еврокомиссия продлила действие COVID-сертификатов в ЕС на год

Фото: ТАСС/Zuma

Еврокомиссия продлила на год действие COVID-сертификатов в ЕС, сообщил представитель организации Кристиан Виганд. Теперь они будут действовать до 30 июня 2023 года.

"Мы должны быть готовы к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса", – цитирует Виганда РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передали все необходимые данные по вакцине от коронавируса "Спутник V". Он отметил, что теперь остается ждать решения.

До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.

В свою очередь, Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.