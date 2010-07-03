Врачи извлекли из носа 5-летней девочки полуразрушенный шуруп

13:01
13:01
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Подмосковные врачи извлекли из носа пятилетней девочки заржавевший и полуразрушенный шуруп, с которым ребенок проходил почти год.
Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, шуруп случайно обнаружили во время медицинского осмотра в Клинской детской поликлинике.
"С большими техническими трудностями металлический шуруп был извлечен из носа. Предмет находился в носу ребенка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится в Клинской детской городской больнице под наблюдением специалистов", – сообщила и. о. главного врача Клинской городской больницы Ольга Стебловская.
Она отметила, что небольшие предметы могут попасть в нос ребенка случайно, поэтому главная задача родителей – оперативно извлечь посторонний предмет из носа или срочно обратиться за помощью к отоларингологу. Это поможет избежать воспаления, возникновения ринолита и опускания его в средние отделы или глотку, добавила медик.
Ранее в июле столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского.
Монеты номиналом 1 и 5 рублей слиплись между собой в пищеводе. Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии. Ребенок во время операции находился под анестезией. Медики отмечают, что монеты были извлечены вовремя и никаких осложнений у ребенка нет.
А в начале июня специалисты детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил ключи от почтового ящика.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: