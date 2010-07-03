Врачи извлекли из носа 5-летней девочки полуразрушенный шуруп

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подмосковные врачи извлекли из носа пятилетней девочки заржавевший и полуразрушенный шуруп, с которым ребенок проходил почти год.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, шуруп случайно обнаружили во время медицинского осмотра в Клинской детской поликлинике.

"С большими техническими трудностями металлический шуруп был извлечен из носа. Предмет находился в носу ребенка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится в Клинской детской городской больнице под наблюдением специалистов", – сообщила и. о. главного врача Клинской городской больницы Ольга Стебловская.

Она отметила, что небольшие предметы могут попасть в нос ребенка случайно, поэтому главная задача родителей – оперативно извлечь посторонний предмет из носа или срочно обратиться за помощью к отоларингологу. Это поможет избежать воспаления, возникновения ринолита и опускания его в средние отделы или глотку, добавила медик.

Ранее в июле столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского.

Монеты номиналом 1 и 5 рублей слиплись между собой в пищеводе. Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии. Ребенок во время операции находился под анестезией. Медики отмечают, что монеты были извлечены вовремя и никаких осложнений у ребенка нет.

А в начале июня специалисты детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил ключи от почтового ящика.