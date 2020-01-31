Электронные билеты на выставку Дали в Москве на выходные раскуплены

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Электронные билеты на экспозицию "Сальвадора Дали. Магическое искусство" в Манеже раскуплены до 3 февраля, сообщает РИА Новости.

Организаторы выставки сообщили, что к концу первого дня работы экспозиции было продано 35 тысяч онлайн-билетов. Кроме того, они заявили, что на ближайшие выходные онлайн-билетов в продаже не будет.

Уточняется, что в порядке живой очереди приобрести входной билет возможно, однако время ожидания может растянуться на час.

Ранее стало известно, что в связи с большим наплывом посетителей организаторы выставки Сальвадора Дали 1 февраля продлили часы работы до 22:00.

Выставка работ знаменитого живописца "Сальвадор Дали. Магическое искусство" открылась в Москве 28 января. На ней представлено свыше 180 произведений мастера. Посетить экспозицию можно будет до 25 марта.

