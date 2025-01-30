Фото: ТАСС/EPA/NINA PROMMER

Режиссер Дэвид Линч получит посмертно премию Гильдии сценаристов Америки (Writers Guild of America) за вклад в искусство, сообщает TheWrap со ссылкой на представителей Гильдии.

Как отметила президент организации Мередит Стим, творческая деятельность Линча расширила границы кинематографа.

"Мы гордимся тем, что чтим его самого и его наследие", – заявила она.

Церемония пройдет 15 февраля. Награду вручит актер Кайл Маклахлен, сыгравший одну из главных ролей в сериале Линча "Твин Пикс". Также они вместе работали над проектами "Синий бархат" и "Дюна".

Ранее Маклахлен опубликовал пост, в котором рассказал о роли режиссера в его жизни. По его словам, он обязан режиссеру карьерой и жизнью. Кроме того, актер отметил, что Линч был загадочным человеком, внутри которого "бурлил творческий океан".

Режиссер скончался 16 января в возрасте 78 лет от эмфиземы легких, которой он страдал последние годы. Его семья заявила, что со смертью Линча в мире образовалась большая дыра.