Передача Киеву скифского золота является фактически кражей – Захарова

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Передача Украине скифского золота является нелегитимным, бессовестным решением, фактически – кражей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, сообщает ТАСС.

По ее словам, передача Нидерландами экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", принадлежащих четырем крымским музеям, нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения человеческой морали, сказала дипломат.

Она отметила, что попытка прикрыть фактически кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов ставит под вопрос независимость и беспристрастность судебной системы этой страны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передали коллекцию скифского золота Украине. Процесс таможенного оформления ценностей проходил в Киеве. Артефакты будут храниться в музее в Киево-Печерской лавре.

После выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая проходила с февраля по август в 2014 году в Амстердаме, когда Крым еще не являлся частью РФ, коллекцию частично отправили на Украину, оставшуюся часть Нидерланды оставили у себя до оглашения решения суда.

Потом крымские музеи обратились к Нидерландам и попросили их вернуть коллекцию, поскольку нет смысла в передаче золота Украине – артефакты являются частью республики.

В июне суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине.