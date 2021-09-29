Театр "Ромэн" в Москве отменил спектакли из-за карантина по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Театр "Ромэн" в Москве отменил спектакли из-за двухнедельного карантина по коронавирусу, сообщается на сайте театра.

"Отменены спектакли с 29 сентября по 10 октября в связи с двухнедельным карантином по COVID-19. Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием", – говорится в сообщении.

Театр планирует восстановить показ спектаклей с 14 октября.

До этого глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что отменять ограничительные меры по максимальной заполняемости залов в столичных кинотеатрах и театрах пока не планируют.

Ранее из-за обстановки с коронавирусом отменили Московский марафон, запланированный на 26 сентября. Мероприятие перенесено на 2022 год.

