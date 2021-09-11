В театрах и кинотеатрах Москвы пока сохранятся ограничительные меры по заполняемости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что отменять ограничительные меры по максимальной заполняемости залов в столичных кинотеатрах и театрах пока не планируют. Он также добавил, что также не собираются вводить систему QR-кодов, так как уже существующих ограничительных мер из-за коронавируса достаточно.
Кибовский пояснил, что отмена ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, меры будут согласовываться с Роспотребнадзором.
"Мы исходим из того, что начали сезон театральный в наших учреждениях культуры при существующих мерах ограничения, сегодня они признаются достаточными", – отметил он.
Кибовский добавил, что введенные городом меры для борьбы с пандемией все-таки позволяют продолжать вести культурно-творческую жизнь.
Ранее Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы вводят нужное количество ограничений, необходимых для уменьшения волны заболеваемости коронавирусом. По его словам, такой щадящий режим позволил на 90 процентов свободно работать экономике во время пандемии.
Он также отметил, что при нарастании эпидемиологической угрозы власти принимают локальные ограничительные меры, что позволяет не доходить до пиков заболеваемости коронавирусом в городе.
Собянин рассказал о том, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений
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