Прощание с Алексеем Веселкиным завершилось в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным подошла к концу в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Попрощаться с артистом пришли сотни людей. На церемонии присутствовали его близкие, друзья, поклонники, однокурсники и коллеги, в том числе артисты РАМТа. Проводить актера в последний путь пришли режиссер, народный артист РФ Алексей Блохин, актеры Александр Суворов и Михаил Полицеймако, сын артиста Алексей Веселкин-младший, а также телеведущая Ксения Стриж, ведущие радио "Маяк" Сергей Стиллавин, Рустам Вахидов и Виктория Колосова и другие.

Художественный руководитель РАМТ, народный артист РСФСР Алексей Бородин, вспоминая Веселкина во время церемонии, отметил, что его уход из жизни стал для присутствующих "личной историей и потерей". Он также отметил, что артист отличался жаждой жизни и мог трудиться "с утра до ночи".

В свою очередь ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, рассказал, что не знал о болезни Веселкина. Он вспомнил, что артист позвонил ему около недели назад, и его голос показался Золотовицкому грустным.

"Мы с ним ровесники: он 43 года в театре, я в театре рядом 43 года. Да, было радио, было телевидение, но театр для него главное. Именно про таких прекрасных преданных театру людей говорят, что театр – дом... Дорогой мой дружище, я не стесняюсь слез. Я поплачу за тебя. Прости меня, что не смог тебе помочь. Спи спокойно", – высказался артист.

Вместе с тем траурные венки были направлены сотрудниками министерства культуры РФ и коллективом РАМТ. Пришедшие на церемонию принесли множество цветов, многие не смогли сдержать слез. После окончания основной части прощания наедине с Веселкиным в зале остались семья и труппа. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер скончался 26 марта из-за продолжительной болезни.

Он начал работать в РАМТ в 1983 году и служил там на протяжении 42 лет. За свою карьеру артист сыграл в театре около 60 ролей. Зрителям Веселкин запомнился как ведущий детского шоу "Хочу все знать" на радио "Маяк", а также ТВ-программ "Царь горы", "Будильник" и "До 16 и старше". Также он снимался в сериалах "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры" и других.