Скифское золото будет храниться в музее в Киево-Печерской лавре

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

Культурные ценности, известные под общим названием Скифское золото, будут храниться в музее на территории Киево-Печерской лавры, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры Украины.

Уточняется, что коллекция будет храниться в сокровищнице музея.

Накануне стало известно, что Нидерланды передали коллекцию Украине. В Киеве происходил процесс таможенного оформления ценностей.

Коллекция скифского золота состоит из более чем двух тысяч предметов, они использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". Мероприятие проходило с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме, когда Крым еще не был частью России.

После выставки часть коллекции отправили на Украину. Другую часть Нидерланды оставили в государстве до оглашения решения суда.

Впоследствии музеи Крыма обратились к Нидерландам с просьбой вернуть коллекцию на полуостров. Культурные учреждения заявили, что смысла в передаче золота Украине нет – артефакты являются частью республики.

В итоге нидерландский суд решил передать скифское золото Киеву.

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