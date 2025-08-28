Светлана Баланова поблагодарила Москву за поддержку кинематографа

Фото: kremlin.ru

Площадки кинопарка "Москино" дают "фантастическую возможность" отечественным и зарубежным кинопроизводителям не только снимать в Москве фильмы и сериалы, но и осуществлять свои мечты. Об этом заявила гендиректор холдинга "Национальная медиа группа" Светлана Баланова.

"Москва – это город-сказка. И здесь сбываются мечты кинематографистов. Мы сняли здесь уже восемь сериалов, один полномасштабный фильм "Буратино", которым, я думаю, откроем новогодний прокат в этом году", – поделилась она.

Также, по ее словам, в производстве у холдинга находятся еще четыре сериала. Кроме того, готовится запуск новых полнометражных фильмов, в том числе картины "Старик Хоттабыч".

Баланова подчеркнула, что наличие в Москве кинокластера подобного масштаба является огромной поддержкой для всей индустрии. Теперь для кинопроизводителей доступны декорации, которые раньше невозможно было представить, объяснила гендиректор "Национальной медиа группы".

"То, что мы имеем возможность строить такие декорации, и потом кто-то после нас может использовать эти декорации в своих проектах – это, конечно, огромная поддержка индустрии, за что большое спасибо Москве и руководству города", – заявила Баланова.

Ранее режиссер Константин Богомолов заявил, что власти Москвы очень серьезно вкладываются в развитие киноиндустрии. Например, в столице возводят новые площадки для съемок, создают новые возможности для кинематографистов, отметил постановщик.

До этого режиссер Федор Бондарчук отметил огромный вклад Сергея Собянина в развитие отечественного кино. По его словам, мэр Москвы в течение последних 3 лет сделал для данной отрасли то, что не мог сделать никто. Режиссер выразил особую признательность Собянину от лица всех кинематографистов.