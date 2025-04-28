Скончалась актриса из "Тайн следствия" Элеонора Леви

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Элеонора Леви

На 59-м году жизни скончалась актриса театра и кино Элеонора Леви (настоящая фамилия – Мовилло. – Прим. ред.). Об этом рассказала дочь артистки Ксения Шведова на странице матери в соцсети "ВКонтакте".

"Мама. Догорит прощальная свеча... И глаза наполнятся слезами... Трудно жить на свете без тебя... И поверить, что тебя нет с нами", – сказано в сообщении.

Публикация была размещена в соцсетях 26 апреля. Причину смерти дочь актрисы не озвучила.

Леви родилась 8 июля 1966 года. В 1987-м она завершила обучение в Воронежском государственном институте искусств на направлении "артист драматического театра и кино".

Актриса снималась в таких фильмах и сериалах, как "Крепкие орешки – 2", "Филин", "Тайны следствия 19", "Невский. Охота на Архитектора", "Метод Михайлова", "Кулагины", "Ключ от всех дверей", "Условный мент – 2", "Свои-3" и многих других проектах.

