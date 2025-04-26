Умерла актриса озвучки из "Спокойной ночи, малыши" Светлана Харлап

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Харлап ушла из жизни в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

"26 апреля ушла из жизни замечательная актриса, более полувека посвятившая служению сцене нашего театра, – Светлана Евгеньевна Харлап", – говорится в сообщении.

В театре отметили, что дата и место прощания с актрисой станут известны позже.

Харлап родилась 17 декабря 1940 года в Москве. В 1964 году ее приняли в труппу РАМТ, где актриса прослужила вплоть до 2022 года. За годы своей театральной службы Харлап исполнила свыше 60 ролей. Среди ее работ – "Приключения Тома Сойера", "Судьбе барабанщика", "Белеет парус одинокий" и "Еремино счастье".

Также Харлап озвучивала кино- и мультфильмы. Например, в телепередаче "Спокойной ночи, малыши" актриса озвучивала героев Хрюшу, Степашку и Каркушу.