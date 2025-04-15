Умерла дочь худрука театра "Вишневый сад" Татьяна Вилькина

Фото: кадр из фильма "Ретро втроем"; режиссер – Петр Тодоровский; производство – Мосфильм; Круг; Мирабель-Фильм

В возрасте 51 года ушла из жизни актриса Татьяна Вилькина. Об этом сообщил ТАСС ее отец, худрук Московского театрального центра "Вишневый сад" Александр Вилькин.

При этом он не раскрыл причину смерти своей дочери. Однако в медицинских службах агентству заявили, что актриса скончалась из-за острой сердечной недостаточности. Тело женщины было обнаружено у нее дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Вилькина родилась 9 декабря 1973 года в столице. Ее мама – заслуженная артистка России Ольга Широкова. Вилькина училась в театральном институте имени Бориса Щукина, а после служила в Московском драматическом театре Еt cetera и "Вишневом саду".

Актриса дебютировала в кино в 1998 году, сыграв в фильме "Ретро втроем". Также Вилькина снялась в киноленте "Тартюф". Ее фильмография насчитывает 7 работ. Кроме того, она была режиссером и автором сценария нескольких документальных проектов, включая "Острова" и "Пространство Валерия Рубинчика".

