Народная артистка РСФСР Нина Григорьева умерла в Чувашии

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В возрасте 86 лет ушла из жизни актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Николаев

Николаев поделился, что Нина Ильинична посвятила театру 62 года своей жизни. По его словам, она создала "целую плеяду незабываемых образов, которые навсегда останутся в истории чувашского искусства и в сердцах зрителей". За свою карьеру актриса исполнила свыше ста ролей, включая знаковые работы в спектаклях "Бесприданница", "Айдар" и "Нарспи".

Глава региона отметил, что Нина Ильинична была не только выдающейся актрисой, но и символом преданности своему делу, примером высокого профессионализма и человечности. Он подчеркнул, что ее уход стал невосполнимой потерей и выразил искренние соболезнования семье и близким.