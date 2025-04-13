Умер актер фильма "Город грехов" Ники Кэтт

кадр из сериала "Бостонская школа"; режиссер – Джонатан Понтелл, Майк Листо, Джо Наполитано; производство – Ostar Productions Warner Horizon Television

Американский актер Ники Кэтт ушел из жизни 8 апреля. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кэтт умер в возрасте 54 лет. Информацию о его смерти спустя время подтвердил адвокат Джон Слосс. Однако он не стал раскрывать причину смерти актера.

Кэтт родился в Южной Дакоте 11 мая 1970 года. Актер дебютировал в кино в десятилетнем возрасте в сериале "Остров фантазий". В 2005 году он сыграл в картине "Горох грехов", где его партнерами были актеры Брюс Уиллис, Джессика Альба и Микки Рурк.

Среди других работ Кэтта – "Под кайфом и в смятении", "Действуй, сестра" и "Бойлерная".