Умерла актриса театра "Ленком" Нина Горшкова

Фото: lenkom.ru

Умерла 90-летняя актриса Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Нина Горшкова. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Горшкова, по информации театра, на протяжении долгого времени боролась с тяжелой болезнью. Коллеги и друзья актрисы выразили искренние соболезнования ее родственникам.

"Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома". Память о Нине Павловне будет жить в наших сердцах, спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила", – сказано в заявлении театра.

Горшкова родилась 1 августа 1934 года в Москве. В 1959 году артистка окончила Театральный институт имени Б. Щукина. В "Ленкоме" она работала с 1961 года.

Актриса принимала участие в таких спектаклях, как "Ночное чудо", "Ромул Великий", "Бременские музыканты", "Лабиринт", "Золотой ключик", "Царь-рыба", "Голубая роза", "Гамлет" и во многих других представлениях. Последний раз Горшкова выходила на сцену в роли Берты в "Поминальной молитве".

