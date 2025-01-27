The Times: премьера байопика о Майкле Джексоне отложена из-за нарушения соглашения

Фото: vk.com/Michael Jackson Elite | Майкл Джексон

Премьера биографического фильма об американском поп-певце Майкле Джексоне Michael отложена минимум до октября из-за нарушения соглашения продюсером фильма Грэмом Кингом. Об этом сообщает газета The Times.

По данным газеты, Кинг нарушил юридическое соглашение с семьей Джордана Чендлера. В 1993 году, когда ему было 13 лет, он первым обвинил певца в насилии. Так, создатели фильма должны переснять несколько сцен из-за того, что в них появляется человек, обвинивший ранее Джексона в "неподобающем поведении" с детьми.

По условиям соглашения о неразглашении информации и урегулировании конфликта, заключенного в январе 1994 года, сторона Джексона, по слухам, дала согласие не раскрывать подробности сделки и не использовать образ Чендлеров в каком-либо будущем кинопроекте.

Газета уточняет, что в фильме есть сцены, показывающие противостояние семьи Чендлера и Джексона. Съемочная команда уже готовится к пересъемке фильма.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет из-за передозировки сильнодействующими препаратами. Певец готовился к серии из 50 концертов, которые должны были пройти в Лондоне. Джексона похоронили в Лос-Анджелесе 3 сентября.

В 2013 году артиста обвинил в домогательствах американский хореограф Уэйд Робсон. По его словам, Джексон неоднократно совершал по отношению к нему действия сексуального характера. Также он подал против наследников Джексона иск, который был отклонен судом.

В 2019 году газета Daily Mail обнародовала запись допроса Джексона по делу о педофилии, которая была сделана 1 марта 1996 года. Речь шла, в частности, о Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома". Во время допроса певец отвергал обвинения.

В январе того же года в документальном фильме "Покидая Нэверленд" (Leaving Neverland) были озвучены новые обвинения Джексона в педофилии. Робсон и Джеймс Сейфчак сообщили в интервью, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались насилию. Позже семья артиста потребовала 100 миллионов долларов от студии HBO, которая выпустила фильм.

Кроме того, в прошлом году семья исполнителя подала в суд на бывшего помощника артиста, который был готов в 2019 году обвинить артиста в "неподобающем поведении" по отношению к детям.

С сотрудником и его знакомыми в 2020 году был заключен договор о неразглашении информации. Однако экс-помощник угрожал вновь поднять этот вопрос.