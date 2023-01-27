Нидерланды планируют принять решение о передаче скифского золота в сентябре

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Итоговое решение о возможной передаче скифского золота Украине планируют принять в сентябре 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Верховного суда Нидерландов.

"Вынесение решения Верховного суда (Нидерландов) предварительно назначено на 15 сентября 2023 года", – говорится в постановлении.

При этом генеральный прокурор Нидерландов считает, что решение о передаче скифского золота Украине может быть оставлено в силе.

Коллекция скифского золота, в которую вошли около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.

После выставки часть коллекции была отправлена на Украину. Другую часть артефактов Нидерландов оставили в стране до оглашения решения суда.

Позже музеи Крыма обратились к Нидерландам с просьбой вернуть коллекцию на полуостров, объяснив, что в передаче золота Киеву нет смысла. Артефакты являются частью Крыма, в связи с чем должны находиться именно там, считают в культурных учреждениях полуострова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстоятельства, заявил, что в Кремле поддерживают позицию по возвращению коллекции в Крым. Аналогичной позиции придерживаются в МИД РФ.



Суд в Амстердаме признал скифское золото из крымских музеев собственностью Украины

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