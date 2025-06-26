Боярского могут выписать из больницы 27 июня

26 июня, 16:09Культура
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского могут выписать из больницы в пятницу, 27 июня. Об этом в беседе с RT заявил его сын Сергей.
По его словам, отец попал в больницу из-за осложнений после стентирования артерии в ноге.
"Надеюсь, завтра отпустят домой", – отметил сын Боярского.
О госпитализации артиста стало известно 26 июня. В Театре имени Ленсовета уточняли, что Боярского направили в Мариинскую больницу для планового обследования.
До этого он оказался в медицинском учреждении после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали с переломом ребра и ушибом легкого, но затем выписали.