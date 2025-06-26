Боярского могут выписать из больницы 27 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского могут выписать из больницы в пятницу, 27 июня. Об этом в беседе с RT заявил его сын Сергей.

По его словам, отец попал в больницу из-за осложнений после стентирования артерии в ноге.

"Надеюсь, завтра отпустят домой", – отметил сын Боярского.

О госпитализации артиста стало известно 26 июня. В Театре имени Ленсовета уточняли, что Боярского направили в Мариинскую больницу для планового обследования.

До этого он оказался в медицинском учреждении после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали с переломом ребра и ушибом легкого, но затем выписали.

