Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР Михаил Боярский выразил надежду вернуться на сцену в конце театрального сезона. Об этом он заявил ТАСС.

"Планирую сыграть в нескольких спектаклях", – сказал собеседник агентства.

Боярский попал в больницу в апреле 2025 года после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. По словам его жены Ларисы Луппиан, актер сломал ребро, выявить травму помогла магнитно-резонансная томография.

Спустя время артиста выписали из больницы. Однако врачи рекомендовали ему не выходить на сцену в ближайшее время.

Из-за самочувствия Боярского Театр имени Ленсовета приостановил показы спектакля "В этом милом старом доме" до конца сезона. В учреждении заверили, что 3 и 25 июня, 2 и 13 июля покажут другие постановки.