The Guardian: режиссер "Конклава" экранизирует мемуары Эвана Гершковича

Фото: ТАСС/АР/Alessandra Tarantino

Создатель номинированного на "Оскар" "Конклава" Эдвард Бергер снимет фильм по мемуарам репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает The Guardian.

Американский журналист станет исполнительным продюсером вместе с The Wall Street Journal и своей матерью Эллой Милман. Сделка, которая была заключена с руководителем United Artists Скоттом Стубером и Amazon MGM, включает в себя и права на книгу Милман. Кроме того, ее участником является продюсер Эми Паскаль.

Мемуары журналиста появятся в США в 2026 году. Сценарий к фильму разработает Дэвид Уэйл, который сотрудничал с Amazon над сериалами "Цитадель" и "Охотники".

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Гершковича приговорили к 16 лет колонии строгого режима.

Однако 1 августа 2024 года в Турции состоялся обмен заключенными, в рамках которого журналиста передали США. Вместе с ним были освобождены экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

