Путин заявил, что Россия всегда будет защищать своих граждан за рубежом

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Россия всегда будет заниматься защитой своих граждан за границей. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, есть ли у арестованных в США россиян шанс вернуться домой.

"Мы всегда равным образом относимся ко всем гражданам Российской Федерации, которые нуждаются в помощи государства. И будем это делать и в будущем", – указал российский президент.

По словам Путина, обмен заключенными с Соединенными Штатами прошел в интересах всех участников данного процесса. Самым главным результатом обмена он назвал возвращение россиян, которые выполняли особые миссии в интересах РФ за рубежом.

Обмен заключенными между Россией и Западом состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. В нем участвовали 26 заключенных из семи стран. В результате РФ удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).