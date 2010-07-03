Видеообращение актеров к Путину не отражает позицию всего коллектива – МХАТ

Видеообращение актеров МХАТ имени Горького к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука не отражает позицию всего коллектива. Об этом Агентству "Москва" заявил глава рекламно-информационного отдела театра Александр Замыслов.
"Коллектив МХАТ имени Горького видеообращение не записывал", – подчеркнул собеседник агентства. Он призвал не называть коллективом "шестерых–семерых артистов, один из которых – бывший". В МХАТ работают более 300 человек, в том числе 88 актеров, напомнил Замыслов.
"Мы не понимаем, чем недовольны авторы видеообращения. Сама Татьяна Доронина сейчас находится на больничном, и есть вопрос, согласна ли она с ними", – подчеркнул представитель театра. По его словам, полномочия Дорониной "закреплены в уставе и в договоре – все там хорошо".
Как отметил Замыслов, с приходом нового руководства в устав МХАТ внесли необходимые изменения. Согласно уставу, президент театра Татьяна Доронина может давать советы по репертуару, но ее полномочия – лишь консультативные.
По мнению собеседника агентства, "авторы видеообращения так долго не занимались никакой борьбой, что просто не успели подготовиться и не прочитали устав". "Если бы они хотели прочитать корректный устав, который я читал, они бы его получили. Он не является тайной или секретным документом", – заверил глава рекламно-информационного отдела театра.
Ранее сообщалось, что актеры МХАТ имени Горького записали видеообращение к главе государства с просьбой вернуть Доронину на должность худрука театра. Авторы ролика пожаловались, что "классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня".
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа с 1987 года. В декабре 2018 года новым худруком стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Доронину же назначили на специально введенную должность президента театра.
В начале июня Эдуард Бояков заявил, что не планирует предоставлять новые полномочия худсовету и президенту театра. При этом в Минкультуры РФ отметили, что новое руководство МХАТ имени Горького должно учитывать рекомендации худсовета по репертуарному плану.
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.