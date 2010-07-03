Видеообращение актеров к Путину не отражает позицию всего коллектива – МХАТ

Видеообращение актеров МХАТ имени Горького к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука не отражает позицию всего коллектива. Об этом Агентству "Москва" заявил глава рекламно-информационного отдела театра Александр Замыслов.

"Коллектив МХАТ имени Горького видеообращение не записывал", – подчеркнул собеседник агентства. Он призвал не называть коллективом "шестерых–семерых артистов, один из которых – бывший". В МХАТ работают более 300 человек, в том числе 88 актеров, напомнил Замыслов.

"Мы не понимаем, чем недовольны авторы видеообращения. Сама Татьяна Доронина сейчас находится на больничном, и есть вопрос, согласна ли она с ними", – подчеркнул представитель театра. По его словам, полномочия Дорониной "закреплены в уставе и в договоре – все там хорошо".

Как отметил Замыслов, с приходом нового руководства в устав МХАТ внесли необходимые изменения. Согласно уставу, президент театра Татьяна Доронина может давать советы по репертуару, но ее полномочия – лишь консультативные.

По мнению собеседника агентства, "авторы видеообращения так долго не занимались никакой борьбой, что просто не успели подготовиться и не прочитали устав". "Если бы они хотели прочитать корректный устав, который я читал, они бы его получили. Он не является тайной или секретным документом", – заверил глава рекламно-информационного отдела театра.

Ранее сообщалось, что актеры МХАТ имени Горького записали видеообращение к главе государства с просьбой вернуть Доронину на должность худрука театра. Авторы ролика пожаловались, что "классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня".

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа с 1987 года. В декабре 2018 года новым худруком стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Доронину же назначили на специально введенную должность президента театра.

В начале июня Эдуард Бояков заявил, что не планирует предоставлять новые полномочия худсовету и президенту театра. При этом в Минкультуры РФ отметили, что новое руководство МХАТ имени Горького должно учитывать рекомендации худсовета по репертуарному плану.