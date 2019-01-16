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17:18

МХАТ имени Горького восстановит легендарный спектакль "Синяя птица"

культура

17:18

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Фото: ТАСС/Александра Краснова

В репертуар МХАТ имени Горького вернут спектакль "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка. Будет представлено две версии – взрослая и сокращенная редакция для детей (составленная гражданской женой драматурга Жоржеттой Леблан).

Впервые на московской сцене пьеса была поставлена в 1908 году. "Это легендарный спектакль, это бренд. Он поставлен как взрослый спектакль, в котором говорится о сокровеннейших вещах, поднимаются острейшие проблемы, это манифест символизма", – цитирует Агентство "Москва" художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Он отметил, что премьера канонической детской версии состоится уже в ноябре.

К работе привлекут историков и философов. Столетие назад постановку впервые осуществил знаменитый русский режиссер, реформатор театра Константин Станиславский.

Продюсер и режиссер Эдуард Бояков был назначен худруком МХАТ в начале декабря 2018 года. Его заместителем по творческой работе назначили заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. Писатель Захар Прилепин стал заместителем художественного руководителя по литературной части.

культура

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