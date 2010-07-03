Минкультуры прокомментировало просьбу актеров МХАТа вернуть Доронину

Фото: Агентство "Москва"

Руководство МХАТ имени Горького должно учитывать рекомендации художественного совета по репертуарному плану. Об этом заявили в пресс-службе министерства культуры РФ.

"Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план, исходя из его рекомендаций. Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Ранее актеры Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра. Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ "целенаправленно превращается в прокатную площадку" и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра.

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа более 30 лет – с 1987 года. В декабре прошлого года новым худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента МХАТа.

В начале июня Эдуард Бояков заявил, что не планирует предоставлять новые полномочия худсовету и президенту театра. Он подчеркнул, что руководит МХАТом в соответствии с уставом и отвечает "за репертуар, деньги, настоящее и будущее театра".

