Решение о передаче скифского золота Украине было принято под давлением – Швыдкой

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Решение о передаче коллекции скифского золота Украине было принято под давлением, поэтому является политически ничтожным, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд", – подчеркнул он.

По словам спецпредставителя президента РФ, такое решение является политизированным. Швыдкой подчеркнул, что контракт о проведении выставки в Нидерландах был заключен с крымскими музеями, поэтому экспонаты должны были вернуться именно туда.

Коллекция скифского золота состоит из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Тогда Крым еще не был частью России.

После выставки часть коллекции отправили на Украину. Другую часть Нидерланды оставили в стране до оглашения решения суда.

Музеи Крыма обратились к Нидерландам с просьбой вернуть коллекцию на полуостров, объяснив, что смысла в передаче золота Киеву нет, а артефакты являются частью Крыма, в связи с чем должны находиться именно там.

Нидерландский суд принял решение о передаче скифского золота Украине, тем самым отклонив кассационную жалобу крымских музеев. Также известно, что апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года постановил, что коллекция должна быть передана Украине.

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