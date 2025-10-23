Форма поиска по сайту

23 октября, 10:53

Культура

Телеведущий Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев рассказал изданию "Абзац", что чувствует себя лучше после госпитализации.

"Я бы не хотел распространяться на эту тему. Извините", – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что телеведущего госпитализировали после вирусной инфекции, которая усугубила хроническое заболевание легких. Сообщалось, что в больнице он провел девять дней, после чего был выписан.

В январе этого года Николаев попал в клинику с переломом бедра. Изначально он думал, что это просто ушиб. После успешной реабилитации телеведущий вернулся домой. Он поблагодарил всех, кто за него переживал.

