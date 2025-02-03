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03 февраля, 15:31

Культура

Телеведущий Николаев выписан из больницы после перелома ноги

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев выписан из больницы после перелома ноги. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

По словам Николаева, реабилитация прошла успешно, в данный момент его ничего не беспокоит. Он находится дома и отдыхает. Артист поблагодарил всех, кто за него переживал.

О госпитализации Николаева СМИ сообщили 13 января. Журналисты утверждали, что телеведущий упал дома и травмировался. Позже народный артист России подтвердил, что оказался в больнице с переломом бедренной кости.

Между тем актер Владислав Котлярский опроверг слухи о своей госпитализации из-за потери слуха. Он уточнил, что у него все хорошо. Также он добавил, что это не первый случай фейков: однажды он читал новость о собственной смерти.

"Звездный репортаж": "Звездный юбилей Юрия Николаева"

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