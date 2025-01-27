Телеведущий Юрий Николаев сообщил, что проходит реабилитацию после перелома ноги

27 января, 15:36Культура
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Телеведущий Юрий Николаев рассказал в беседе с Агентством "Москва", что до сих пор проходит реабилитацию после перелома ноги.
По словам народного артиста РФ, сейчас он чувствует себя хорошо. Николаев выразил надежду на то, что в ближайшее время ему удастся восстановиться.
"Спасибо, что беспокоитесь. Все нормально у меня", – добавил телеведущий.
Днем 13 января СМИ сообщили о госпитализации Николаева. Журналисты отмечали, что телеведущий упал дома, из-за чего сломал кость.
В свою очередь, народный артист РФ подтвердил, что попал в больницу с переломом бедра. Он сообщал, что ничего страшного с ним не произошло. При этом Николаев изначально думал, что у него ушиб.
Телеведущего Юрия Николаева госпитализировали с подозрением на перелом бедра